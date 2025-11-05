Cégjegyzék
Deutsche Telekom
Deutsche Telekom Szoftvermérnök Fizetések Budapest Metropolitan Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Budapest Metropolitan Area a Deutsche Telekom cégnél HUF 12.62M yearként a Software Engineer szinthez és HUF 19.62M yearként a Senior Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Budapest Metropolitan Area csomag összesen HUF 12.42M. Tekintsd meg a Deutsche Telekom teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Junior Software Engineer
(Belépő szint)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.62M
HUF 12.21M
HUF 0
HUF 404K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a Deutsche Telekom?

Befoglalt Munkakörök

Backend szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Deutsche Telekom cégnél in Budapest Metropolitan Area évi HUF 22,558,597 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Deutsche Telekom cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Budapest Metropolitan Area jelentett medián éves teljes kompenzáció HUF 12,809,942.

