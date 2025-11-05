Cégjegyzék
Deutsche Bahn Szoftvermérnök Fizetések Greater Rhine-Main Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater Rhine-Main Area csomag a Deutsche Bahn cégnél összesen €65.1K yearként. Tekintsd meg a Deutsche Bahn teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Deutsche Bahn
Devops Engineer
hidden
Összesen évente
€65.1K
Szint
L2
Alapbér
€64.1K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€1K
Cégnél töltött évek
2-4 Év
Tapasztalat (év)
11+ Év
A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Deutsche Bahn cégnél in Greater Rhine-Main Area évi €106,746 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Deutsche Bahn cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Rhine-Main Area jelentett medián éves teljes kompenzáció €60,513.

