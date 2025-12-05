Cégjegyzék
Descript
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • UX kutató

  • Összes UX kutató fizetés

Descript UX kutató Fizetések

Az átlagos UX kutató teljes kompenzáció in United States a Descript cégnél $167K és $233K yearként között mozog. Tekintsd meg a Descript teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$180K - $210K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$167K$180K$210K$233K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több UX kutató beküldésres itt: Descript van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése


Közreműködés
Mik a karrierszintek a Descript?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött UX kutató ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy UX kutató pozícióra a Descript cégnél in United States évi $233,240 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Descript cégnél a UX kutató szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $166,600.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Descript cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Netflix
  • Flipkart
  • Databricks
  • Amazon
  • Roblox
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/descript/salaries/ux-researcher.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.