Descript
Descript Adattudós Fizetések

Az átlagos Adattudós teljes kompenzáció in Canada a Descript cégnél CA$102K és CA$142K yearként között mozog. Tekintsd meg a Descript teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$80.1K - $97K
Canada
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$73.8K$80.1K$97K$103K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Descript?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Descript cégnél in Canada évi CA$142,490 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Descript cégnél a Adattudós szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$101,954.

Egyéb források

