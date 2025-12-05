Cégjegyzék
Deputy
Deputy Terméktervezési vezető Fizetések

Az átlagos Terméktervezési vezető teljes kompenzáció in Australia a Deputy cégnél A$133K és A$186K yearként között mozog. Tekintsd meg a Deputy teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$93.9K - $111K
Australia
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$87.6K$93.9K$111K$122K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Deputy?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervezési vezető pozícióra a Deputy cégnél in Australia évi A$185,840 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Deputy cégnél a Terméktervezési vezető szerepkörre in Australia jelentett medián éves teljes kompenzáció A$133,424.

Egyéb források

