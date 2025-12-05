Cégjegyzék
DEPT
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Terméktervező

  • Összes Terméktervező fizetés

DEPT Terméktervező Fizetések

Tekintsd meg a DEPT teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$106K - $123K
Switzerland
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$97.7K$106K$123K$137K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 1 több Terméktervező beküldésre itt: DEPT van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése


Közreműködés
Mik a karrierszintek a DEPT?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Terméktervező ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

UX tervező

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a DEPT cégnél in Switzerland évi CHF 110,957 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A DEPT cégnél a Terméktervező szerepkörre in Switzerland jelentett medián éves teljes kompenzáció CHF 79,255.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a DEPT cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Coinbase
  • Lyft
  • Square
  • Roblox
  • SoFi
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dept/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.