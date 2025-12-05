Cégjegyzék
DEPT Terméktervezési vezető Fizetések

Az átlagos Terméktervezési vezető teljes kompenzáció in United States a DEPT cégnél $150K és $208K yearként között mozog. Tekintsd meg a DEPT teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$160K - $189K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$150K$160K$189K$208K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a DEPT?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervezési vezető pozícióra a DEPT cégnél in United States évi $208,260 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A DEPT cégnél a Terméktervezési vezető szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $149,520.

