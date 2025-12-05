Cégjegyzék
Department of Veterans Affairs
Department of Veterans Affairs Programmenedzser Fizetések

Az átlagos Programmenedzser teljes kompenzáció in United States a Department of Veterans Affairs cégnél $173K és $251K yearként között mozog. Tekintsd meg a Department of Veterans Affairs teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$196K - $228K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$173K$196K$228K$251K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Department of Veterans Affairs?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Programmenedzser pozícióra a Department of Veterans Affairs cégnél in United States évi $251,090 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Department of Veterans Affairs cégnél a Programmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $173,020.

Egyéb források

