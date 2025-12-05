Cégjegyzék
Department of Veterans Affairs
Itt dolgozik? Igényelje cégét
Department of Veterans Affairs Informatikus (IT) Fizetések

Az átlagos Informatikus (IT) teljes kompenzáció a Department of Veterans Affairs cégnél $95.9K és $139K yearként között mozog. Tekintsd meg a Department of Veterans Affairs teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$109K - $126K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$95.9K$109K$126K$139K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Department of Veterans Affairs?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Informatikus (IT) pozícióra a Department of Veterans Affairs cégnél évi $139,230 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Department of Veterans Affairs cégnél a Informatikus (IT) szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció $95,940.

