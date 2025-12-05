Cégjegyzék
Department of Homeland Security Toborzó Fizetések

Az átlagos Toborzó teljes kompenzáció in United States a Department of Homeland Security cégnél $34.9K és $48.7K yearként között mozog. Tekintsd meg a Department of Homeland Security teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$37.8K - $45.8K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$34.9K$37.8K$45.8K$48.7K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

💰 Összes megtekintése Fizetések

Mik a karrierszintek a Department of Homeland Security?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Toborzó pozícióra a Department of Homeland Security cégnél in United States évi $48,720 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Department of Homeland Security cégnél a Toborzó szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $34,860.

Egyéb források

