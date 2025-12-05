Cégjegyzék
Az átlagos Szoftvermérnök teljes kompenzáció in France a Dentsu Aegis Network cégnél €50K és €71.1K yearként között mozog. Tekintsd meg a Dentsu Aegis Network teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$65.4K - $74.5K
France
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$57.8K$65.4K$74.5K$82.1K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Dentsu Aegis Network cégnél in France évi €71,120 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Dentsu Aegis Network cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in France jelentett medián éves teljes kompenzáció €50,025.

