Tekintsd meg a Dentons teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$128K - $154K
Singapore
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$119K$128K$154K$163K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Dentons?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Jogi pozícióra a Dentons cégnél in Singapore évi SGD 210,054 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Dentons cégnél a Jogi szerepkörre in Singapore jelentett medián éves teljes kompenzáció SGD 153,919.

