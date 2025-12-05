Cégjegyzék
Az átlagos Ügyfélszolgálat teljes kompenzáció in Russia a Dentons cégnél RUB 4.15M és RUB 5.9M yearként között mozog. Tekintsd meg a Dentons teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$60.8K - $72K
Russia
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$53.5K$60.8K$72K$75.9K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Dentons?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Ügyfélszolgálat pozícióra a Dentons cégnél in Russia évi RUB 5,895,213 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Dentons cégnél a Ügyfélszolgálat szerepkörre in Russia jelentett medián éves teljes kompenzáció RUB 4,152,280.

Egyéb források

