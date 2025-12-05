Cégjegyzék
DENSO
DENSO Gépészmérnök Fizetések

Tekintsd meg a DENSO teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$67K - $79.5K
Germany
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$61.9K$67K$79.5K$84.7K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a DENSO?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Gépészmérnök pozícióra a DENSO cégnél in Germany évi €73,415 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A DENSO cégnél a Gépészmérnök szerepkörre in Germany jelentett medián éves teljes kompenzáció €53,625.

