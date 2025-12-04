Cégjegyzék
Denodo Marketing Fizetések

Az átlagos Marketing teljes kompenzáció in United States a Denodo cégnél $120K és $168K yearként között mozog. Tekintsd meg a Denodo teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$131K - $158K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$120K$131K$158K$168K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Denodo?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Marketing pozícióra a Denodo cégnél in United States évi $168,200 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Denodo cégnél a Marketing szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $120,350.

Egyéb források

