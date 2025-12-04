Cégjegyzék
Az átlagos Értékesítés teljes kompenzáció in United States a Denim Social cégnél $55.3K és $77.4K yearként között mozog. Tekintsd meg a Denim Social teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$59.8K - $69.6K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$55.3K$59.8K$69.6K$77.4K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Denim Social?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Értékesítés pozícióra a Denim Social cégnél in United States évi $77,350 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Denim Social cégnél a Értékesítés szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $55,250.

Egyéb források

