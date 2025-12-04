Cégjegyzék
DeNA
DeNA Kiberbiztonsági elemző Fizetések

Az átlagos Kiberbiztonsági elemző teljes kompenzáció a DeNA cégnél ¥4.23M és ¥5.91M yearként között mozog. Tekintsd meg a DeNA teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$30.8K - $37.3K
Japan
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$28.4K$30.8K$37.3K$39.7K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a DeNA?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Kiberbiztonsági elemző pozícióra a DeNA cégnél évi ¥5,908,532 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A DeNA cégnél a Kiberbiztonsági elemző szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció ¥4,227,657.

