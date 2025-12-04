Cégjegyzék
DeNA
DeNA Termékmenedzser Fizetések

Az átlagos Termékmenedzser teljes kompenzáció in Japan a DeNA cégnél ¥48.25M és ¥68.5M yearként között mozog. Tekintsd meg a DeNA teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$368K - $436K
Japan
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$324K$368K$436K$460K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a DeNA?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a DeNA cégnél in Japan évi ¥68,503,660 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A DeNA cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in Japan jelentett medián éves teljes kompenzáció ¥48,250,404.

Egyéb források

