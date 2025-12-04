Cégjegyzék
DeNA
DeNA Adattudós Fizetések

Az átlagos Adattudós teljes kompenzáció in Japan a DeNA cégnél ¥8.69M és ¥11.86M yearként között mozog. Tekintsd meg a DeNA teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$62.5K - $75.5K
Japan
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$58.3K$62.5K$75.5K$79.6K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a DeNA cégnél in Japan évi ¥11,857,795 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A DeNA cégnél a Adattudós szerepkörre in Japan jelentett medián éves teljes kompenzáció ¥8,688,901.

Egyéb források

