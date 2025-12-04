Cégjegyzék
Democratic National Committee
Democratic National Committee Vezérkari főnök Fizetések

Az átlagos Vezérkari főnök teljes kompenzáció in United States a Democratic National Committee cégnél $113K és $161K yearként között mozog.

Átlagos Teljes Juttatás

$129K - $153K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$113K$129K$153K$161K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Democratic National Committee?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Vezérkari főnök pozícióra a Democratic National Committee cégnél in United States évi $161,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Democratic National Committee cégnél a Vezérkari főnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $113,400.

Egyéb források

