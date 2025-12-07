Cégjegyzék
Delphai
Delphai Szoftvermérnök Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnök teljes kompenzáció in Germany a Delphai cégnél €43.3K és €60.3K yearként között mozog. Tekintsd meg a Delphai teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$53.5K - $63K
Germany
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$49.9K$53.5K$63K$69.5K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Delphai?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Delphai cégnél in Germany évi €60,343 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Delphai cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Germany jelentett medián éves teljes kompenzáció €43,323.

Egyéb források

