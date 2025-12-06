Cégjegyzék
Dell Technologies
Dell Technologies Kockázati tőkés Fizetések

Az átlagos Kockázati tőkés teljes kompenzáció in United States a Dell Technologies cégnél $119K és $167K yearként között mozog. Tekintsd meg a Dell Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$129K - $150K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$119K$129K$150K$167K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Dell Technologies cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)



Befoglalt Munkakörök

Főtanácsadó

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Kockázati tőkés pozícióra a Dell Technologies cégnél in United States évi $166,600 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Dell Technologies cégnél a Kockázati tőkés szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $119,000.

Egyéb források

