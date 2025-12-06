A Projektmenedzser kompenzáció in Taiwan a Dell Technologies cégnél NT$1.28M yearként a L6 szinthez és NT$2.41M yearként a L7 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Taiwan csomag összesen NT$1.18M. Tekintsd meg a Dell Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$41.7K
$40.7K
$0
$953
L7
$78.7K
$76.2K
$0
$2.5K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
33.3%
ÉV 1
33.3%
ÉV 2
33.3%
ÉV 3
A Dell Technologies cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)
