A Gépészmérnök kompenzáció in United States a Dell Technologies cégnél $98.5K yearként a L6 szinthez és $225K yearként a L9 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $195K. Tekintsd meg a Dell Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Mechanical Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Mechanical Engineer II
$98.5K
$94K
$0
$4.5K
Senior Mechanical Engineer
$117K
$117K
$0
$0
Principal Engineer
$187K
$161K
$10K
$16K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
33.3%
ÉV 1
33.3%
ÉV 2
33.3%
ÉV 3
A Dell Technologies cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)
