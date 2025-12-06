A Vezetési tanácsadó kompenzáció in Ireland a Dell Technologies cégnél összesen €118K yearként a L9 szinthez. Tekintsd meg a Dell Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025
Átlagos Teljes Juttatás
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$ --
$ --
$ --
$ --
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
33.3%
ÉV 1
33.3%
ÉV 2
33.3%
ÉV 3
A Dell Technologies cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/management-consultant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.