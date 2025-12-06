Cégjegyzék
Dell Technologies
Dell Technologies Vezetési tanácsadó Fizetések

A Vezetési tanácsadó kompenzáció in Ireland a Dell Technologies cégnél összesen €118K yearként a L9 szinthez. Tekintsd meg a Dell Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$110K - $129K
Ireland
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$102K$110K$129K$142K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$ --
$ --
$ --
$ --
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Dell Technologies cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Vezetési tanácsadó pozícióra a Dell Technologies cégnél in Ireland évi €123,567 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Dell Technologies cégnél a Vezetési tanácsadó szerepkörre in Ireland jelentett medián éves teljes kompenzáció €88,715.

Egyéb források

