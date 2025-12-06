Cégjegyzék
Dell Technologies
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Hardvermérnök

  • Összes Hardvermérnök fizetés

Dell Technologies Hardvermérnök Fizetések

A Hardvermérnök kompenzáció in United States a Dell Technologies cégnél $101K yearként a L5 szinthez és $238K yearként a L9 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $161K. Tekintsd meg a Dell Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Hardware Engineer I
L5
$101K
$95.1K
$0
$5.8K
Hardware Engineer II
L6
$126K
$112K
$7K
$6.7K
Senior Hardware Engineer
L7
$137K
$134K
$0
$3.7K
Principal Engineer
L8
$173K
$160K
$6.8K
$6.6K
Megtekintés 1 További szintek
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Dell Technologies cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Hardvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Beágyazott hardver mérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Hardvermérnök pozícióra a Dell Technologies cégnél in United States évi $332,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Dell Technologies cégnél a Hardvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $171,639.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Dell Technologies cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Rackspace
  • CDW
  • Ingram Micro
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.