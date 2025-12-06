Cégjegyzék
Dell Technologies Adattudományi vezető Fizetések

Tekintsd meg a Dell Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$55.2K - $65K
Brazil
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$51.5K$55.2K$65K$71.8K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Dell Technologies cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudományi vezető pozícióra a Dell Technologies cégnél in Brazil évi R$394,739 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Dell Technologies cégnél a Adattudományi vezető szerepkörre in Brazil jelentett medián éves teljes kompenzáció R$283,403.

Egyéb források

