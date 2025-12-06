Dell Technologies Ügyfélszolgálat Fizetések

A Ügyfélszolgálat kompenzáció in United States a Dell Technologies cégnél $132K yearként a L8 szinthez és $160K yearként a L9 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $148K. Tekintsd meg a Dell Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Legfrissebb fizetési bejelentések

Cég Helyszín | Dátum Szint megnevezése Címke Tapasztalat évei Összesen / Cégnél Teljes kompenzáció ( USD ) Alap | Részvény (év) | Bónusz

Vesting ütemezés Fő 33.3 % ÉV 1 33.3 % ÉV 2 33.3 % ÉV 3 Részvény típus RSU A Dell Technologies cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik: 33.3 % a következő időszakban válik esedékessé: 1st - ÉV ( 33.30 % éves )

33.3 % a következő időszakban válik esedékessé: 2nd - ÉV ( 33.30 % éves )

33.3 % a következő időszakban válik esedékessé: 3rd - ÉV ( 33.30 % éves )

Mi az átruházási ütemterv a Dell Technologies ?

