A Üzleti elemző kompenzáció in United States a Dell Technologies cégnél $72.9K yearként a L5 szinthez és $152K yearként a L9 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $130K. Tekintsd meg a Dell Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Business Analyst I
$72.9K
$69.3K
$0
$3.7K
Business Analyst II
$102K
$102K
$0
$0
Senior Business Analyst
$105K
$102K
$0
$3.3K
Principal Analyst
$139K
$131K
$0
$8.2K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
33.3%
ÉV 1
33.3%
ÉV 2
33.3%
ÉV 3
A Dell Technologies cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)
