Dell Technologies Könyvelő Fizetések

A Könyvelő kompenzáció in United States a Dell Technologies cégnél összesen $112K yearként a L7 szinthez. Tekintsd meg a Dell Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$105K - $123K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$97.9K$105K$123K$136K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$112K
$104K
$0
$8.3K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Dell Technologies cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)



Befoglalt Munkakörök

Műszaki könyvelő

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Könyvelő pozícióra a Dell Technologies cégnél in United States évi $136,305 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Dell Technologies cégnél a Könyvelő szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $97,860.

Egyéb források

