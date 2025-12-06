Cégjegyzék
Delaware State Jobs
Delaware State Jobs Adminisztratív asszisztens Fizetések

Az átlagos Adminisztratív asszisztens teljes kompenzáció in United States a Delaware State Jobs cégnél $26.2K és $38.1K yearként között mozog. Tekintsd meg a Delaware State Jobs teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$29.8K - $34.6K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$26.2K$29.8K$34.6K$38.1K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Delaware State Jobs?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adminisztratív asszisztens pozícióra a Delaware State Jobs cégnél in United States évi $38,080 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Delaware State Jobs cégnél a Adminisztratív asszisztens szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $26,240.

Egyéb források

