DeHaat
DeHaat Termékmenedzser Fizetések

Az átlagos Termékmenedzser teljes kompenzáció in India a DeHaat cégnél ₹5.18M és ₹7.36M yearként között mozog. Tekintsd meg a DeHaat teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a DeHaat cégnél in India évi ₹7,361,006 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A DeHaat cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹5,184,709.

