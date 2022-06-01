Cégkönyvtár
Deepgram
Deepgram Fizetések

Deepgram fizetési tartománya $139,300 teljes kompenzációban évente Megoldásépítész alsó végén $172,480 Szoftverfejlesztő felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Deepgram. Utoljára frissítve: 8/9/2025

$160K

Emberi erőforrások
$143K
Marketing
$155K
Termékvezető
$166K

Szoftverfejlesztő
$172K
Megoldásépítész
$139K
Die am besten bezahlte Rolle, die bei Deepgram gemeldet wurde, ist Szoftverfejlesztő at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $172,480. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Deepgram gemeldet wurde, beträgt $154,770.

Egyéb források