Datacom Fizetések

Datacom fizetési tartománya $39,640 teljes kompenzációban évente Kiberbiztonság elemző alsó végén $195,975 Megoldásépítész felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Datacom. Utoljára frissítve: 8/13/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $51K
Üzleti elemző
$99K
Ügyfélszolgálat
$50.3K

Informatikus
$95.3K
Projektmenedzser
$84.2K
Kiberbiztonság elemző
$39.6K
Megoldásépítész
$196K
Technikai projektmenedzser
$159K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Datacom-nél a Megoldásépítész at the Common Range Average level, évi $195,975 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Datacom-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $89,777.

