A Üzleti műveletvezető kompenzáció a Databricks cégnél összesen $235K yearként a L6 szinthez. Tekintsd meg a Databricks teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025
Átlagos Teljes Juttatás
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Databricks cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)