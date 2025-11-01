Cégjegyzék
A Üzleti műveletvezető kompenzáció a Databricks cégnél összesen $235K yearként a L6 szinthez. Tekintsd meg a Databricks teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$196K - $237K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$181K$196K$237K$252K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Databricks cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Üzleti műveletvezető pozícióra a Databricks cégnél évi $252,300 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Databricks cégnél a Üzleti műveletvezető szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció $180,525.

