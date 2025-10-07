Cégjegyzék
D2L
D2L Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök Fizetések

A medián Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök kompenzációs in Canada csomag a D2L cégnél összesen CA$102K yearként. Tekintsd meg a D2L teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/7/2025

Medián fizetési csomag
company icon
D2L
Test Developer
Kitchener, ON, Canada
Összesen évente
CA$102K
Szint
L3
Alapbér
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Bónusz
CA$0
Cégnél töltött évek
5 Év
Tapasztalat (év)
10 Év
Mik a karrierszintek a D2L?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök pozícióra a D2L cégnél in Canada évi CA$145,664 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A D2L cégnél a Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$101,554.

