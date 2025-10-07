Cégjegyzék
CyberArk
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Backend Szoftvermérnök

  • India

CyberArk Backend Szoftvermérnök Fizetések India helyen

A medián Backend Szoftvermérnök kompenzációs in India csomag a CyberArk cégnél összesen $30.6K yearként. Tekintsd meg a CyberArk teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/7/2025

Medián fizetési csomag
company icon
CyberArk
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Összesen évente
$30.6K
Szint
Senior Software Engineer
Alapbér
$30.6K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
6 Év
Mik a karrierszintek a CyberArk?

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A CyberArk cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Backend Szoftvermérnök pozícióra a CyberArk cégnél in India évi ₹6,071,925 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CyberArk cégnél a Backend Szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹2,960,608.

Egyéb források