A Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök kompenzáció in United States a CVS Health cégnél $105K yearként a L1 szinthez és $135K yearként a L3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $111K. Tekintsd meg a CVS Health teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
L1
$105K
$101K
$5K
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$135K
$127K
$0
$8.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
