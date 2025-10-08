A Gépi Tanulás Mérnök kompenzáció in United States a CVS Health cégnél $138K yearként a L2 szinthez és $192K yearként a L3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $138K. Tekintsd meg a CVS Health teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$138K
$125K
$0
$12.5K
L3
$192K
$168K
$0
$24K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
