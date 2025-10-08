Cégjegyzék
CVS Health
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Gépi Tanulás Mérnök

  • United States

CVS Health Gépi Tanulás Mérnök Fizetések United States helyen

A Gépi Tanulás Mérnök kompenzáció in United States a CVS Health cégnél $138K yearként a L2 szinthez és $192K yearként a L3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $138K. Tekintsd meg a CVS Health teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025

Átlagos Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
L1
Software Engineer(Belépő szint)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Senior Software Engineer I
$138K
$125K
$0
$12.5K
L3
Senior Software Engineer II
$192K
$168K
$0
$24K
L4
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Közreműködés
Mik a karrierszintek a CVS Health?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Gépi Tanulás Mérnök pozícióra a CVS Health cégnél in United States évi $211,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CVS Health cégnél a Gépi Tanulás Mérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $137,500.

