A Full-Stack Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Dallas Area a CVS Health cégnél összesen $107K yearként a L1 szinthez. A medián yeares kompenzációs in Greater Dallas Area csomag összesen $100K. Tekintsd meg a CVS Health teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
L1
$107K
$105K
$0
$2.3K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
