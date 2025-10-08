A Full-Stack Szoftvermérnök kompenzáció in United States a CVS Health cégnél $113K yearként a L1 szinthez és $153K yearként a L4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $131K. Tekintsd meg a CVS Health teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
L1
$113K
$107K
$656
$4.8K
L2
$121K
$113K
$0
$7.5K
L3
$153K
$133K
$0
$20K
L4
$153K
$134K
$0
$18.7K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
Nem találhatók fizetések
