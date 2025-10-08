A Backend Szoftvermérnök kompenzáció in United States a CVS Health cégnél $112K yearként a L1 szinthez és $197K yearként a L5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $121K. Tekintsd meg a CVS Health teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
L1
$112K
$107K
$0
$5.4K
L2
$122K
$113K
$48
$8.5K
L3
$140K
$129K
$0
$11K
L4
$160K
$147K
$3.8K
$9.4K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
