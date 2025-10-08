A UX Tervező kompenzáció in United States a CVS Health cégnél $120K yearként a Product Designer szinthez és $140K yearként a Senior Product Designer II szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $145K. Tekintsd meg a CVS Health teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Product Designer
$120K
$120K
$0
$0
Senior Product Designer I
$139K
$133K
$0
$6.3K
Senior Product Designer II
$140K
$127K
$0
$13.8K
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***