CVS Health Health Informatics Fizetések Hartford & New Haven Area helyen

A medián Health Informatics kompenzációs in Hartford & New Haven Area csomag a CVS Health cégnél összesen $210K yearként. Tekintsd meg a CVS Health teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025

Medián fizetési csomag
company icon
CVS Health
Principal Data Scientist
Hartford, CT
Összesen évente
$210K
Szint
P5
Alapbér
$210K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
6 Év
Tapasztalat (év)
6 Év
Mik a karrierszintek a CVS Health?

$160K

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Health Informatics pozícióra a CVS Health cégnél in Hartford & New Haven Area évi $292,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CVS Health cégnél a Health Informatics szerepkörre in Hartford & New Haven Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $237,000.

Egyéb források