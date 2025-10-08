A Health Informatics kompenzáció in Greater Chicago Area a CVS Health cégnél $127K yearként a Data Scientist szinthez és $153K yearként a Senior Data Scientist I szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Chicago Area csomag összesen $138K. Tekintsd meg a CVS Health teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Data Scientist
$127K
$122K
$0
$4.7K
Senior Data Scientist I
$153K
$137K
$0
$16.7K
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
