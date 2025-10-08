Cégjegyzék
CVS Health Health Informatics Fizetések Greater Boston Area helyen

A Health Informatics kompenzáció in Greater Boston Area a CVS Health cégnél $134K yearként a Data Scientist szinthez és $217K yearként a Lead Data Scientist szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Boston Area csomag összesen $202K. Tekintsd meg a CVS Health teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025

Átlagos Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Data Scientist
$134K
$126K
$0
$8K
Senior Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$217K
$188K
$12.5K
$16.5K
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Health Informatics pozícióra a CVS Health cégnél in Greater Boston Area évi $289,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CVS Health cégnél a Health Informatics szerepkörre in Greater Boston Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $185,000.

