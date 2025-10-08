Cégjegyzék
CVS Health
CVS Health Health Informatics Fizetések

A Health Informatics kompenzáció in United States a CVS Health cégnél $137K yearként a Data Scientist szinthez és $286K yearként a Lead Director szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $164K. Tekintsd meg a CVS Health teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025

Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Data Scientist
$137K
$128K
$0
$9.4K
Senior Data Scientist I
$169K
$155K
$0
$13.9K
Senior Data Scientist II
$176K
$161K
$0
$15.5K
Lead Data Scientist
$211K
$186K
$5.9K
$19.3K
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Health Informatics pozícióra a CVS Health cégnél in United States évi $286,250 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CVS Health cégnél a Health Informatics szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $172,500.

Egyéb források