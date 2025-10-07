A Full-Stack Szoftvermérnök kompenzáció in India a Cvent cégnél ₹1.97M yearként a Software Engineer II szinthez és ₹3.28M yearként a Senior Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹2.83M. Tekintsd meg a Cvent teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/7/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
