A Full-Stack Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Cvent cégnél $105K yearként a Software Engineer I szinthez és $163K yearként a Lead Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $114K. Tekintsd meg a Cvent teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/7/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Software Engineer I
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
