Cégjegyzék
Cvent
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Terméktervező

  • UX Tervező

Cvent UX Tervező Fizetések

A medián UX Tervező kompenzációs in United States csomag a Cvent cégnél összesen $110K yearként. Tekintsd meg a Cvent teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/7/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Cvent
Product Designer
West McLean, VA
Összesen évente
$110K
Szint
L2
Alapbér
$101K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$9K
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
2 Év
Mik a karrierszintek a Cvent?

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Terméktervező ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy UX Tervező pozícióra a Cvent cégnél in United States évi $183,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Cvent cégnél a UX Tervező szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $110,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Cvent cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Neudesic
  • Taos
  • Symplr
  • Teads
  • LogMeIn
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források